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Польша — Россия: ставка Александра Мостового на товарищескую встречу 1 июня

Польша — Россия: ставка Александра Мостового на товарищескую встречу 1 июня
Пётр Кондаков
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на товарищеский матч Польша — Россия.

Ставка: ничья за 3.46.

«Сборная России стартовала успешно в отборе на чемпионат мира в Катаре. Две победы в дебюте — отличная заявка на общий успех в группе, тем более что действующий вице-чемпион мира в первом матче проиграл. После двух поражений от Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге Наций «нашим парням» просто необходимо было успешно стартовать в 2021 году перед стартом главных поединков года.

Поляки открыли год ничьей с Венгрией (3:3), после чего одержали дежурную победу над Андоррой (3:0) и в последний день марта не справились со сборной Англии (1:2).

От этого матча я ничего особенного не ожидаю. Скорее всего, будут какие-то намётки на предстоящую игру против Бельгии. Предполагаю, что сегодня мы увидим более близкий к основному состав, ну, по крайней мере, я жду не менее восьми фамилий.

Тренеру нужно привести игроков в одинаковое состояние, поэтому ничего феерического мы не увидим. Не удивлюсь, если игра будет вялая, к тому же никто не будет рисковать своими игроками перед большим стартом.

Такая же ситуация и у поляков. Я считаю, что всё завершится миром, на что и заиграю пари. Моя ставка — ничья», — сказал Мостовой.

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