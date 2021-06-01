Словакия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на игру чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Словакия – Чехия.



Ставка: ничья за 4.25.



«Накануне сборная России сослужила очень хорошую службу чехам (которые этого совершенно не заслужили со своими взорванными складами, черт побери!) и достаточно скромную, но приятную службу словакам.



После того как групповой турнир завершили и шведы, и датчане, и обе команды уже не являются соперниками чехо-словацкой парочки и более не претендуют на попадание в плей-офф, отчётный матч теряет турнирную остроту, остаётся лишь острота дерби, от которой в таких поединках никуда не деться. Сюда можно добавить тот факт, что никто не хочет попасть на победителя группы B, что непременно случится, если в своей группе А занять четвёртое место.



Чтобы уйти с этого самого четвёртого места, чехам надо победить непременно в основное время. Чехам будет труднее — накануне они провели матч на выживание с датчанами, и в итоге, пусть и не без проблем, но всё-таки не допустили их в плей-офф. Словаки будут посвежее, они накануне отдыхали.



Всё это вместе наводит на мысли о ничейном результате в основное время. Кто выиграет по его завершении, турнирного значения не имеет от слова «совсем». Но дерби всё равно останется дерби, поэтому рубиться будут до конца. Ну, пусть потом победят словаки — в принципе, в течение всего группового турнира они в сумме заработали это больше чехов», — сказал Лебедев.