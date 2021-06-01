Россия — Беларусь: прогноз Максима Лебедева на встречу группового этапа ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Россия — Беларусь.



Ставка: победа России с форой (-2.5) за 2.09.



«Жаль, конечно, что групповая стадия чемпионата мира так быстро заканчивается. С одной стороны, было весело смотреть удивительные матчи и констатировать ещё более удивительные результаты. Потому что нынешний чемпионат мира больше всего напоминает соцсеть, где все всё знают, нет никаких авторитетов, при желании можно обложить матюгами любую известную личность, и тебе за это ничего не будет.



А вот Беларуси по возвращению домой явно что-то будет, причём, исходя из жизненного опыта, мы даже можем с большой долей вероятности предсказать, что будет с нашими братьями-славянами. Потому что их Батька регулярно перетряхивает не только парламент, но и Федерацию хоккея. Поэтому им непременно прилетит, взрывной волной заденет и минское «Динамо», но самим хоккеистам от этого не будет ни тепло, ни холодно, потому что прилетит в основном функционерам, а этих никто не пожалеет – сами виноваты.



Конечно, команда Беларуси захочет напоследок хлопнуть дверью. Этого хотят все, кто проваливает любой турнир, досрочно выписывая себе «волчий билет». Вот у норвежцев, например, в матчах с куда более сильным Казахстаном получилось. А у нас вопрос лишь в том, хватит ли у белорусов сил и возможностей это сделать в матче с командой России.



Отвечаю: не хватит, если сама Россия не поможет. Вопрос: может ли она помочь? Ответ: да, но только в том случае, если это будет нужно и ей самой. Ну, хотя бы для того, чтобы с размаху не вляпаться в четвертьфинале на канадцев. В этом плане очень хорошо, что в последний день группового турнира мы играем самыми последними, когда уже будет предельно очерчен круг команд, на которые мы можем выйти в плей-офф.



Впрочем, так далеко уходить нет нужды. Белорусы, несмотря на то что готовились к чемпионату миру дольше всех, оказались к нему не готовы прежде всего физически. Они в последних матчах вставали даже не в третьем, а ещё во втором периоде. То есть если ко второму перерыву они будут выигрывать у нашей сборной три-четыре шайбы, то могут и «отскочить». Но вы сами верите в то, что белорусы могут после второго периода выигрывать у нашей команды три шайбы?



Вот и я не верю. Поэтому судьба последнего места братьев-славян находится не в их руках, а в наших, и многое будет зависеть от турнирных раскладов, и от того, с кем наша сборная захочет сыграть в четвертьфинале, а с кем не захочет. Но если это во внимание не брать, то мы должны спокойно провести свой последний матч группового турнира, победив не только в основное время, но и с приятным преимуществом в те же самые три-четыре шайбы. Ибо приличных вратарей у сборной Беларуси, как оказалось, тоже нет», — сказал Лебедев.