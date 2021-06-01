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Польша — Россия: прогноз Дмитрия Симонова на контрольный матч 1 июня

Польша — Россия: прогноз Дмитрия Симонова на контрольный матч 1 июня
Пётр Кондаков
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на товарищеский матч по футболу Польша — Россия.

Ставка: Польша не проиграет и ТМ 3.5 за 1.64.

«Тяжелейшие нагрузки на сборах перед крупным турниром — залог успеха для штаба Станислава Черчесова. Из-за этого в контрольных встречах команда еле ноги волочит, зато потом показывает высочайшие фитнес-результаты, «перебегивая» соперника. В 2018 году слабая игра в товарняках перед ЧМ ввела в заблуждение многих специалистов и болельщиков.

Зато с точки зрения прогнозов всё удобно: можно предположить, что сборная России и перед Евро-2020 покажет низкие результаты. Правда, поляки тоже готовятся к турниру и тоже находятся под нагрузками. Это немного усложняет ситуацию. Но я бы всё равно оттолкнулся от того, что россияне будут вымотанными и сыграют не лучшим образом.

Я бы также предположил, что Россия не забьёт более одного мяча. Можно было бы заложиться просто на невысокий тотал, но смущает наличие Левандовского, низковатый кэф на ТМ 2.5 и непонимание текущего состояния поляков. Поэтому я скомбинирую 1Х и ТМ 3.5 (с запасом), как альтернатива — победа Польши с форой 0. Букмекеры оценивают шансы на такой исход в 60%, но, на мой взгляд, они выше, ближе к 75%», — сказал Симонов.

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