Германия — Латвия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021 в Риге

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Германия — Латвия.



Ставка: победа Германии в основное время за 2.28.



«Очень интересная встреча нас ожидает. Немцы настроены решительно, мотивация запредельная. Пока что чисто теоретически могут и вылететь из борьбы за плей-офф, поэтому недооценки соперника точно не будет. Смотрелись очень неплохо в матче с американцами, но обидно уступили им со счётом 0:2. Так и не смогли забросить ни единой шайбы.



Сегодня надо выходить и побеждать, права на ошибку уже не осталось. У обоих соперников одинаковое количество очков. Пока неизвестно, на кого в случае победы могут попасть в четвертьфинале подопечные Тони Сёдерхольма, может быть, даже на сборную России.



Латыши, конечно, тоже хотят играть в четвертьфинале, но вряд ли у них это получится. Хотя нынешний чемпионат полон сенсаций, так что всё может быть. Если судить по силе команд, то сборная Германии смотрится получше, посолиднее.



Думаю, номинальные хозяева одержат победу в основное время. Сухого матча не будет, так как латыши умеют забрасывать, реализовывать свои моменты. Одну уж точно заковыряют», — сказал Кожевников.