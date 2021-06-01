Германия — Латвия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021 в Риге

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Германия — Латвия.
Ставка: победа Германии в основное время за 2.28.
«Очень интересная встреча нас ожидает. Немцы настроены решительно, мотивация запредельная. Пока что чисто теоретически могут и вылететь из борьбы за плей-офф, поэтому недооценки соперника точно не будет. Смотрелись очень неплохо в матче с американцами, но обидно уступили им со счётом 0:2. Так и не смогли забросить ни единой шайбы.
Сегодня надо выходить и побеждать, права на ошибку уже не осталось. У обоих соперников одинаковое количество очков. Пока неизвестно, на кого в случае победы могут попасть в четвертьфинале подопечные Тони Сёдерхольма, может быть, даже на сборную России.
Латыши, конечно, тоже хотят играть в четвертьфинале, но вряд ли у них это получится. Хотя нынешний чемпионат полон сенсаций, так что всё может быть. Если судить по силе команд, то сборная Германии смотрится получше, посолиднее.
Думаю, номинальные хозяева одержат победу в основное время. Сухого матча не будет, так как латыши умеют забрасывать, реализовывать свои моменты. Одну уж точно заковыряют», — сказал Кожевников.
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