Польша — Россия: прогноз Александра Вишневского на контрольную игру во Вроцлаве

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на товарищеский матч по футболу Польша — Россия.



Ставка: Польша не проиграет и ТМ 5.5 за 1.45.



«Товарищеский матч во Вроцлаве — первый для поляков и россиян по ходу сборов перед Евро-2020, и едва ли обе команды сейчас готовы показывать свой лучший футбол. На пик физической формы и к поставленной игре обеим командам важно прийти через две недели, а не сейчас.



При этом в пользу поляков и фактор своего поля, и более высокий средний уровень футболистов. Логично предположить, что сборная Польши как минимум не проиграет. Сборная России за пять последних выездных матчей выиграла только у Мальты.



Коэффициент 1,39 на непроигрыш поляков можно увеличить добавлением тотала меньше. А вот сколько конкретно тотала меньше — это зависит от степени желания рисковать. В очных матчах между Россией и Польшей никогда не забивалось более четырёх голов, и коэффициент на 1Х при тотале меньше 4,5 составляет 1,54.



Вполне можно поверить в осторожный футбол, тем более что команде Черчесова надо моделировать игру вторым номером перед игрой с Бельгией, и поставить на 1Х и тотал меньше 3.5 гола за 1.83. Вполне валуйная ставка.



Я же в этот раз предельно перестрахуюсь и поставлю на непроигрыш поляков при тотале меньше аж 5.5 гола за 1.45», — сказал Вишневский.