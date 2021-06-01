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Польша — Россия: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч перед Евро-2020

Польша — Россия: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч перед Евро-2020
Пётр Кондаков
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на товарищеский матч Польша — Россия.

Ставка: ничья за 3.42.

«Сборная Польши сохранила прописку в дивизионе Лиги Наций, взяв третью строчку. Старт в отборочной кампании к чемпионату Европы не задался. Поляки уже успели отдать очки Венгрии (3:3), а также уступили крепкой сборной Англии со счётом 1:2 у нее в гостях.

На мой взгляд, сегодня против нашей национальной команды играет очень крепкая дружина. У поляков великолепный состав, способный доставить много проблем, особенно в родных стенах. Единственное, товарищеский статус встречи немного снижает их мотивацию.

Сборная России потрясающе стартовала в отборе. Сначала она забрала рядовые три очка с Мальтой (3:1), а затем на классе переиграла дерзкую Словению (2:1). Тем не менее россияне не справились со Словакией (1:2) на выезде. Получилось сравнять счёт, но тут же залетел второй мяч.

По моему мнению, наша команда готова к выступлению на Евро-2020, так что и в товарищеских поединках стоит ждать позитивный результат. Если удастся сдержать Роберта Левандовского, то вполне можно рассчитывать как минимум на ничью сегодня», — сказал Павлюченко.

Польша — Россия. Прогноз: на каждого Роберта Левандовского найдётся свой Артём Дзюба! Польша — Россия. Прогноз: на каждого Роберта Левандовского найдётся свой Артём Дзюба!
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