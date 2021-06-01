Польша — Россия: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч перед Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на товарищеский матч Польша — Россия.
Ставка: ничья за 3.42.
«Сборная Польши сохранила прописку в дивизионе Лиги Наций, взяв третью строчку. Старт в отборочной кампании к чемпионату Европы не задался. Поляки уже успели отдать очки Венгрии (3:3), а также уступили крепкой сборной Англии со счётом 1:2 у нее в гостях.
На мой взгляд, сегодня против нашей национальной команды играет очень крепкая дружина. У поляков великолепный состав, способный доставить много проблем, особенно в родных стенах. Единственное, товарищеский статус встречи немного снижает их мотивацию.
Сборная России потрясающе стартовала в отборе. Сначала она забрала рядовые три очка с Мальтой (3:1), а затем на классе переиграла дерзкую Словению (2:1). Тем не менее россияне не справились со Словакией (1:2) на выезде. Получилось сравнять счёт, но тут же залетел второй мяч.
По моему мнению, наша команда готова к выступлению на Евро-2020, так что и в товарищеских поединках стоит ждать позитивный результат. Если удастся сдержать Роберта Левандовского, то вполне можно рассчитывать как минимум на ничью сегодня», — сказал Павлюченко.
- 1 июня 2021
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
08:02
-
07:30
- 31 мая 2021
-
23:09
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00