Польша — Россия: ставка Романа Павлюченко на контрольный матч перед Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на товарищеский матч Польша — Россия.



Ставка: ничья за 3.42.



«Сборная Польши сохранила прописку в дивизионе Лиги Наций, взяв третью строчку. Старт в отборочной кампании к чемпионату Европы не задался. Поляки уже успели отдать очки Венгрии (3:3), а также уступили крепкой сборной Англии со счётом 1:2 у нее в гостях.



На мой взгляд, сегодня против нашей национальной команды играет очень крепкая дружина. У поляков великолепный состав, способный доставить много проблем, особенно в родных стенах. Единственное, товарищеский статус встречи немного снижает их мотивацию.



Сборная России потрясающе стартовала в отборе. Сначала она забрала рядовые три очка с Мальтой (3:1), а затем на классе переиграла дерзкую Словению (2:1). Тем не менее россияне не справились со Словакией (1:2) на выезде. Получилось сравнять счёт, но тут же залетел второй мяч.



По моему мнению, наша команда готова к выступлению на Евро-2020, так что и в товарищеских поединках стоит ждать позитивный результат. Если удастся сдержать Роберта Левандовского, то вполне можно рассчитывать как минимум на ничью сегодня», — сказал Павлюченко.