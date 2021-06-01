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Польша — Россия: прогноз Эдуарда Мора на контрольную встречу во Вроцлаве

Польша — Россия: прогноз Эдуарда Мора на контрольную встречу во Вроцлаве
Пётр Кондаков
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на товарищеский матч по футболу Польша — Россия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

«Сегодня поговорим о сборной России. Скоро стартует крупный турнир, и Россия начинает к нему подготовку. Предстоит провести два товарищеских матча перед чемпионатом Европы. Конечно, будем готовиться конкретно к каждому из соперников.

Напомню, что на чемпионате Европы мы сыграем против Бельгии, потом будет Финляндия и Дания. В первом матче против Польши мы будем моделировать игру против Бельгии и Дании. То есть в этом матче мы не будем владеть мячом, отдадим территорию и мяч сопернику.

Россия будет плотно обороняться, постарается сыграть на ноль и забить гол на контратаке или со стандарта. Уже во второй игре против Болгарии мы станем моделировать атакующий футбол, который будет против Финляндии.

В матче против Польши мы будем играть в пять защитников и с опорными, которые станут обороняться глубоко. В надежде сыграть на Дзюбу, чтобы он что-то придумал, а ряд атакующих футболистов будет ему помогать.

Что касается Польши, то у нее первая игра против Словакии, которая сопоставима с нашей сборной. Польше в первом матче нужна будет победа, поэтому поляки в первом товарищеском матче будут моделировать атакующий футбол. Если найдёте ставку на владение мячом, то тут можно смотреть вариант на поляков в районе 55-60% времени.

Жду закрытую игру со стороны сборной России и атакующую игру со стороны Польши. Исходя из этого, мой прогноз на этот матч — тотал меньше 2.5 мяча. Надеюсь, Россия не проиграет этот матч, много не пропустит и, может, даже сыграет вничью. Повторюсь, Россия будет играть от обороны», — сказал Мор.

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