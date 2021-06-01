Футбол, Польша — Россия, 3 июня: где смотреть онлайн матч: прогнозы, ставки

1 июня 2021 года состоится товарищеский матч Польша — Россия. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «РЕН ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу поляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех российской сборной оценён экспертами в 2.85. А ставки на ничью принимаются за 3.40.



Букмекеры не уверены, что товарищеский матч Польша — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.90, на удаление — за 7.50. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.70.