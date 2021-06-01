Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры закрыли приём ставок на ничью в матче Германия — Латвия на ЧМ-2021

Букмекеры закрыли приём ставок на ничью в матче Германия — Латвия на ЧМ-2021
Пётр Кондаков
Комментарии

Букмекерские конторы по всему миру обрушили коэффициенты на ничью в основное время матча хоккейного ЧМ-2021 Германия — Латвия. После поражения сборной Канады в игре с Финляндией (2:3 Б), стало ясно, что сборные Германии и Латвии устроит ничья в основное время матча.

Тогда обе команды пройдут в плей-офф турнира и оставят канадцев за бортом четвертьфинала.

Букмекерские коэффициенты на ничью в основное время моментально обрушились. Если линия открывалась с коэффициентом на ничью в диапазоне 3.80 — 4.00, то буквально за час после завершения матча Канада — Финляндия коэффициент упал до отметки 2.00 — 2.20.

Более того, ряд крупных мировых букмекеров прекратили приём ставок на данный исход. При этом можно поставить на победу одной из команд. Их примеру следуют и российские коллеги: ряд контор снял исход с линии, другие компании обрушили коэффициент на ничью и резко сократили сумму максимальной ставки на событие в матче.

Встреча между Германией и Латвией начнётся в 20:15 мск.

Новость по теме
Почему Канада не выйдет из группы в случае ничьей в матче Латвия — Германия
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021