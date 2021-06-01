Плей-офф ЧМ-2021: все пары 1/4 финала, кто с кем сыграет, соперник сборной России

В эти дни в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею. 1 июня состоялся заключительный день группового этапа. Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.
Россия сыграет с Канадой, Швейцария — с Германией, Финляндия — с Чехией, а США — со Словакией.
Группа A: Россия — 17, Швейцария — 15 очков, Чехия — 13, Словакия 12, Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.
Группа B: США — 18, Финляндия — 17 очков, Германия — 12, Канада — 10, Казахстан — 10, Латвия — 9, Норвегия — 8, Италия — 0.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 1 июня 2021
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