Россия — Беларусь: результат матча ЧМ-2021, как сыграли, какой счёт, кто победил

Сборная России обыграла Беларусь со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) в матче группового этапа ЧМ-2021 по хоккею, который проходит в Латвии.
На 36-й секунде броском от синей линии Никита Нестеров отличился с передачи Михаила Григоренко, на пятой минуте Эмиль Галимов увеличил преимущество россиян, а на 10-й Максим Шалунов подставил клюшку под бросок от синей линии. На 11-й минуте отличился Михаил Григоренко, на 17-й Нестеров оформил дубль.
Во втором периоде команды не забросили, а в третьем на 53-й минуте отличился Дмитрий Воронков после передачи Антона Слепышева.
Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 1.33: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1330 рублей. Ничья оценивалась в 7.30, победа Беларуси — в 11.75.
Тотал больше 5.5 шайбы шёл за 1.85, победа России с форой (-5.5) — за 6.10. На точный счёт 6:0 предлагали поставить за 31.0.
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