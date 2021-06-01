Россия — Беларусь: результат матча ЧМ-2021, как сыграли, какой счёт, кто победил

Сборная России обыграла Беларусь со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) в матче группового этапа ЧМ-2021 по хоккею, который проходит в Латвии.

На 36-й секунде броском от синей линии Никита Нестеров отличился с передачи Михаила Григоренко, на пятой минуте Эмиль Галимов увеличил преимущество россиян, а на 10-й Максим Шалунов подставил клюшку под бросок от синей линии. На 11-й минуте отличился Михаил Григоренко, на 17-й Нестеров оформил дубль.



Во втором периоде команды не забросили, а в третьем на 53-й минуте отличился Дмитрий Воронков после передачи Антона Слепышева.

Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 1.33: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1330 рублей. Ничья оценивалась в 7.30, победа Беларуси — в 11.75.

Тотал больше 5.5 шайбы шёл за 1.85, победа России с форой (-5.5) — за 6.10. На точный счёт 6:0 предлагали поставить за 31.0.