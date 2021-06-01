Польша — Россия: результат матча 01.06.2021, как сыграли, какой счёт

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Польши Якуб Шверчок. Он получил мяч на линии вратарской и перевёл его низом в ближний угол. На 21-й минуте после длинного заброса полузащитника сборной России Александра Головина на дальнюю штангу защитник российской национальной команды Вячеслав Караваев с близкого расстояния переправил мяч в сетку в одно касание и сравнял счёт.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.68: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3680 рублей. Успех Польши оценивался в 2.95, успех России — в 2.65.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.88, на «обе забьют» — 1.97, на ничью в первом тайме и матче — 5.25. Точный счёт 1:1 оценивался в 6.50.