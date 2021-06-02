Польша — Россия: результат матча 1 июня, кто забил, какой счёт

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На четвёртой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Польши Якуб Шверчок. Он получил мяч на линии вратарской и перевёл его низом в ближний угол. На 21-й минуте после длинного заброса полузащитника сборной России Александра Головина на дальнюю штангу защитник российской национальной команды Вячеслав Караваев с близкого расстояния переправил мяч в сетку в одно касание и сравнял счёт.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.68: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3680 рублей. Успех Польши оценивался в 2.95, успех России — в 2.65.
На тотал меньше 2.5 гола давали 1.88, на «обе забьют» — 1.97, на ничью в первом тайме и матче — 5.25. Точный счёт 1:1 оценивался в 6.50.
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