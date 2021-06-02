Александр Зверев — Роман Сафиуллин: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр Зверев — Роман Сафиуллин во 2-м круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: ТМ 29.5 за 1.77.



«Роман Сафиуллин в этом сезоне может гордиться собой. Он прошел квалификацию на обоих турнирах «Большого шлема», при этом и в Австралии, и на «Ролан Гаррос» он выиграл матчи первого круга основной сетки. В Мельбурне победил Илью Ивашку, здесь Карлоса Табернера. Что интересно, в Париже ни в одном из матчей он не считался фаворитом, но с задачей справился. Это хороший результат в любом случае.



Понятно, что Зверев — это совсем другой уровень. Здесь Сафиуллину будет противостоять игрок из топ-10. Но наверняка он не будет сдаваться заранее, постарается показать лучший теннис. Должно его обрадовать то, что Зверев в первом круге провел пять сетов против Отте, причем даже уступал 0:2. Случается такое с Сашей постоянно, что на турнирах «Большого шлема» он не может себя заставить сразу играть с полной концентрацией. Часто это приводит и к нелепым поражениям.



Хочется здесь увидеть борьбу. Но, думаю, Зверев в первом круге исчерпал число невынужденных ошибок и вспомнил, что надо играть сразу. Последние три сета у Отте он выиграл 6:2, 6:2, 6:0. Поставлю в этом матче на меньше 29,5 гейма. Думаю, Зверев сразу включится, и Сафиуллин не найдет методов борьбы против элитного игрока», — сказала Чакветадзе.