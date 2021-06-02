Германия — Дания: прогноз Алексея Андронова на товарищескую игру

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч Германия — Дания.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Сборные начинают играть контрольные матчи перед Евро. Они стараются выбирать себе соперников более-менее подходящих под тех оппонентов, которые будут на турнире.



Германия и Дания — это два участника групповой раунда чемпионата Европы, поэтому между ними должна получиться игра интересная. Может быть, будут пробоваться какие-то экспериментальные варианты, особенно у немцев, так как не совсем понятно, как будет скомпонована линия обороны на чемпионате Европы.



Ответственность в этих играх не такая большая, поэтому команды будут в первую очередь думать об атаке. У Германии и Дании атаки сильные и продуктивные, поэтому от этого матча стоит ждать забитых мячей. Обе забьют за 1,70 — это прекрасная ставка на этот матч.



Тем более что товарищеские матчи, Лига Наций, отборочный турнир на чемпионат мира показывают, что Германия не очень хорошо защищается. Так что обе забьют для этого матча вполне достаточно», — сказал Андронов.