Карен Хачанов — Кей Нисикори: прогноз Анны Чакветадзе на матч 2-го круга в Париже

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов — Кей Нисикори во 2-м круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: победа Хачанова за 1.71.



«Кей Нисикори в следующем круге сыграет с Кареном Хачановым.



Нисикори никогда не считался грунтовым специалистом, в отличие от Хачанова, который на грунте вырос. С детства он тренировался на земле в Испании, хорошо знает это покрытие. Были у него и хорошие результаты, но в последнее время все немного застопорилось, хотя черная полоса должна уже прерываться. Почему бы не на «Ролан Гаррос».



У Нисикори достаточно плоские удары, он будет уступать по скорости Карену. Но самый главный элемент, который будет играть большую роль в этой игре, — это как раз таки подача.



У Карена она мощнее, а у Нисикори, особенно вторая подача, летит очень слабо. Если Карена не «зажмет» и он будет уверен в собственных силах, то вполне может победить Нисикори», — сказала Чакветадзе.