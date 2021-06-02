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Англия — Австрия: прогноз Дениса Казанского на товарищескую встречу

Англия — Австрия: прогноз Дениса Казанского на товарищескую встречу
Пётр Кондаков
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Англия — Австрия.

Ставка: победа Англии и обе забьют за 3.35.

«Англия, конечно, фаворит. Играет дома, на «Риверсайде». Там все будет замечательно. Команда выигрывает 13 матчей из 14 домашних.

А приезжает Австрия, которая не сильно блещет. Только одна победа в 4 матчах у этой сборной в последнее время. Но главное, что Австрия играет результативно: в 10 из 11 матчей обязательно забивает.

Думаю, Забитцер и компания придумают, как забить Англии. Тем более, скорее всего, не будет Харри Магуайра, главного оборонительного игрока команды Гарета Саутгейта. Поэтому ставлю на ОЗ и П1», — сказал Казанский.

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