Германия — Дания: прогноз Дмитрия Симонова на контрольную игру

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на товарищеский матч по футболу Германия — Дания.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Соперник сборной России, датчане, выиграли три матча на старте отбора ЧМ-2022 со сч`том 14:0 и не уходят с поля без гола уже восемь матчей подряд, хотя в соперниках были Бельгия, Швеция, Англия.



Сборная Германии перед предыдущим крупным турниром (ЧМ-2018) провела четыре товарищеских матча, два в марте и два прямо перед стартом, и во всех четырёх пропускала мячи даже от слабых соперников.



Если Йоахим Лёв не стал радикально менять схему подготовки, то и сейчас немцы, вполне вероятно, не будут идеальны при защите своих ворот. При этом сама Германия, думаю, тоже способна поразить ворота датчан. Отсюда ставка на обе забьют», — сказал Симонов.