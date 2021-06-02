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Германия — Дания: прогноз Дмитрия Симонова на контрольную игру

Германия — Дания: прогноз Дмитрия Симонова на контрольную игру
Пётр Кондаков
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на товарищеский матч по футболу Германия — Дания.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Соперник сборной России, датчане, выиграли три матча на старте отбора ЧМ-2022 со сч`том 14:0 и не уходят с поля без гола уже восемь матчей подряд, хотя в соперниках были Бельгия, Швеция, Англия.

Сборная Германии перед предыдущим крупным турниром (ЧМ-2018) провела четыре товарищеских матча, два в марте и два прямо перед стартом, и во всех четырёх пропускала мячи даже от слабых соперников.

Если Йоахим Лёв не стал радикально менять схему подготовки, то и сейчас немцы, вполне вероятно, не будут идеальны при защите своих ворот. При этом сама Германия, думаю, тоже способна поразить ворота датчан. Отсюда ставка на обе забьют», — сказал Симонов.

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