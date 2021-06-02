Карен Хачанов – Кей Нисикори: ставка Надежды Петровой на встречу 2-го круга «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч «Ролан Гаррос» Карен Хачанов – Кей Нисикори.
Ставка: победа Нисикори за 2.10.
«Российский теннисист Карен Хачанов (23-й сеяный, 25-я ракетка мира) будет играть против японца Нисикори (39-я ракетка мира). Некоторое время назад он был в Топ-5, но потом была травма, операция. И очень тяжелое возвращение. Пока он никак не может себя найти, не может разыграться, плюс ко всему, ему не везет на турнирах по сетке – он постоянно попадает на сложных соперников. Да и возраст (ему 31 год) говорит о себе. Не такой уже шустрый, быстрый, как был раньше. На земле во всех турнирах, которые были перед Ролан Гаррос, начиная с Мадрида, он проигрывал во втором или третьем кругах, но игрокам из Топ-10. Всех остальных он побеждал, и того же Хачанова, в Мадриде, тоже. Для Карена, я бы сказала, что это тревожный звоночек.
У Хачанова вообще на земле ничего не складывалось, за исключением недавнего турнира в Лионе, где он дошел до полуфинала. А так он в трех турнирах подряд проигрывал в первом же круге. Карен любит быстрые покрытия. Прошел он в первом круге чеха Иржи Веселы, который любит играть в агрессивный, быстрый теннис. А вот Нисикори – теннисист, который может завязать розыгрыш, он хорошо двигается, у него очень стабильная задняя линия, хорошо принимает. Хотя, в том же первом круге Нисикори помучался с итальянцем Алессандро Джаннесси, обыграв того лишь в пяти сетах (матч длился более четырех часов). Может, конечно, это был для него хороший разминочный матч, где он испытал все эмоции, нервы, но все-таки нашел выход из ситуации. Обычно такие матчи окрыляют, дают дополнительную уверенность. Мне кажется, что будет борьба, но в итоге Нисикори переиграет Хачанова. Ставим на его победу», — сказала Петрова.
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