Россия — Канада: эксперты назвали фаворита четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею

3 июня состоится матч четвертьфинала чемпионата мира – 2021 Россия — Канада. Начало игры — в 20:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.83, а успех канадцев оценён букмекерами в 4.20.
Букмекеры считают, что матч 1/4 финала ЧМ-2021 Россия — Канада получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Гол в первые десять минут идёт за 1.78.
Проход сборной России в полуфинал доступен за 1.50, а проход Канады — за 2.62. Гол Александра Барабанова оценён в 3.00, гол Никиты Задорова — в 6.00.
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