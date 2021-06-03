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Россия — Канада: прогноз Александра Кожевникова на четвертьфинальный матч ЧМ-2021

Россия — Канада: прогноз Александра Кожевникова на четвертьфинальный матч ЧМ-2021
Пётр Кондаков
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею Россия — Канада.

Ставка: победа России в основное время за 1.74.

«Думаю, наши ребята смогут пройти в полуфинал. Канада хоть и Канада, но хоккеистов толковых там сейчас нет. Они и так еле-еле попали в плей-офф, запрыгнули в последний вагон. Могут сказать за это спасибо сборной Германии.

Наверное, в начале турнира они немного загулялись по латвийской столице, засмотрелись по сторонам и расслабились, но в итоге собрались. Если мы не дрогнем, сыграем по заданию, то обязательно победим. Думаю, шайбы так в две, уверенно, в основное время матча.

Канаде будет тяжело, так как практически нет нормальных и сильных хоккеистов в их составе на текущем чемпионате, которые могли бы повести за собой, обыграть кого-то. Хамить они точно будут. На этом, скорее всего, и погорят, так как пойдут глупые ошибки, удаления. Подопечные Брагина хорошо умеют реализовывать большинство», — сказал Кожевников.

Россия — Канада. Прогноз: и это родоначальники хоккея?! Россия — Канада. Прогноз: и это родоначальники хоккея?!
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