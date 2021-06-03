США — Словакия: прогноз Павла Лысенкова на четвертьфинал ЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира между США и Словакией.
Ставка: индивидуальный тотал Словакии меньше 1.5 за 2.34.
«Американцы не привезли звездную сборную на чемпионат мира, но показали очень слаженный хоккей в Риге. Начав турнир с поражения от финнов (1:2), сборная США выиграла все шесть следующих матчей, набрала больше всех очков на групповой стадии (18) и пропустила меньше всех голов (8). Это впечатляет.
Ударная тройка сборной США: Коннор Гарланд (3+5=8) – Тревор Мур (4+2=6) – Джейсон Робертсон (3+4=7), набравшая в сумме 21 (10+11) очков. Как вы помните, Робертсон из «Далласа» – главный конкурент Кирилла Капризова в борьбе за «Колдер Трофи», приз лучшему новичку лиги. И очень хорош вратарь Кал Петерсен (95,96%), показывающий лучший процент отраженных бросков на турнире. Это говорит о том, что у американцев тут хорошая оборона. Хотя звезд там вообще нет, и стоит поблагодарить тренерский штаб во главе с Джеком Капуано за то, что так поставлена системная игра.
Словаки долгое время лидировали в группе, сумев даже нанести единственное поражение сборной России (3:1). Но неудачи в последних двух матчах (1:3 от шведов, 3:7 от чехов) сбросили Словакию на четвертое место. Там в составе выделяется Питер Цегларик (4+6) – лучший бомбардир турнира. Но словакам не хватает глубины состава и системной игры, о чем говорят 22 пропущенные шайбы в семи матчах. Даже странно, как Россия не взломала их оборону.
Я бы в этом матче взял кэф 2,34 на то, что Словакия в основное время не пробьет индивидуальный тотал 1,5. То есть не забросит две шайбы. Мне нравится, как США системно и надежно играют в обороне, пропуская в среднем чуть больше одного гола за игру. А если не хотите рисковать, берите итоговую победу американцев – они явно нацеливаются на полуфинал», — сказал Лысенков.
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