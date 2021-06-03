Екатерина Александрова — Барбора Крейчикова: прогноз Анны Чакветадзе на матч в Париже

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Екатерина Александрова — Барбора Крейчикова во 2-м круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: ТБ 20.5 за 1.79.



«Матч достаточно сложный для прогноза. Вроде бы Крейчикова и выглядит фаворитом: она в последнее время очень хорошо играла, взяла титул на прошлой неделе в Страсбурге, где по ходу победила Александрову — 7:6, 6:1. Но этот турнир много сил у чешской теннисистки отнял. Она мучилась в первом круге здесь с Кристиной Плишковой — уступала 0:1 по сетам, с брейком проигрывала во втором. Но сумела Барбора заставить себя играть в лучший теннис. Но снова немало сил на победу ушло. И точно не в лучших кондициях Крейчикова выйдет на игру с Александровой.



А россиянка хорошо размялась на Винус Уильямс в первом круге. И она обладает достаточной мощью, чтобы забивать Крейчикову. Главное — не перебрать с ошибками. Кстати, в Страсбурге Крейчикова впервые обыграла Александрову. До этого Екатерина выиграла три встречи подряд.



Здесь же жду борьбы. Не хватит кондиций у Крейчиковой закрыть матч в двух сетах, но и Александрова, не отличающаяся стабильностью, вряд ли сумеет победить легко. Поэтому больше 20,5 гейма», — сказала Чакветадзе.