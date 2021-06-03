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Швейцария — Германия: прогноз Владимира Вуйтека на игру 1/4 финала ЧМ-2021

Швейцария — Германия: прогноз Владимира Вуйтека на игру 1/4 финала ЧМ-2021
Пётр Кондаков
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Швейцария — Германия.

Ставка: победа Швейцарии за 1.64.

«Мне очень нравится игра Швейцарии на этом чемпионате. Она очень здорово провела групповой этап, если не брать во внимание игру против Швеции. В других своих поединках швейцарцы показывали классный хоккей, и сейчас они способны обыграть Германию и выйти в полуфинал.

Германия — очень крепкая, боевая команда, но у неё меньше классных игроков, чем у Швейцарии. В целом уровень швейцарской команды процентов на 30 выше, чем у немцев. Конечно, в этой игре не всё так однозначно, я не жду разгрома, например, со счётом 5:1 или 6:2, но Швейцария выиграет как минимум с разницей в две шайбы. В этой игре команды могут порадовать нас результативным хоккеем, по крайней мере я думаю, что этот матч будет самым результативным из всех четвертьфиналов этого турнира», — сказал Вуйтек.

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