США — Словакия: ставка Александра Кожевникова на встречу 1/4 финала ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею США — Словакия.
Ставка: победа США в основное время за 1.67.
«Думаю, американцы выиграют с минимальным преимуществом в одну шайбу. Они побыстрее, помобильнее, звено там есть хорошее, которое может решить исход поединка. На протяжении всего группового этапа сборная США выступала более ровно, чем словаки, которые то выигрывали с разгромным счетом, а то уступали с таким же результатом.
Мощно ли играют номинальные гости? Может быть, но не уверен. У них крайне монотонный хоккей. У словаков молодая и здоровая команда, даже задорная. Там четыре звена, а у американцев выделяется только одно.
Подопечные Джека Капуано явно побыстрее. Думаю, они решат исход матча за счет игры в большинстве, словаки будут не успевать и начнут совершать ошибки. Уверен в том, что сборная США победит в основное время», — сказал Кожевников.
- 3 июня 2021
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:08
- 2 июня 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:15
-
07:45
-
07:30
- 1 июня 2021
-
23:45
-
22:40
-
22:33
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:30