США — Словакия: ставка Александра Кожевникова на встречу 1/4 финала ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею США — Словакия.



Ставка: победа США в основное время за 1.67.



«Думаю, американцы выиграют с минимальным преимуществом в одну шайбу. Они побыстрее, помобильнее, звено там есть хорошее, которое может решить исход поединка. На протяжении всего группового этапа сборная США выступала более ровно, чем словаки, которые то выигрывали с разгромным счетом, а то уступали с таким же результатом.



Мощно ли играют номинальные гости? Может быть, но не уверен. У них крайне монотонный хоккей. У словаков молодая и здоровая команда, даже задорная. Там четыре звена, а у американцев выделяется только одно.



Подопечные Джека Капуано явно побыстрее. Думаю, они решат исход матча за счет игры в большинстве, словаки будут не успевать и начнут совершать ошибки. Уверен в том, что сборная США победит в основное время», — сказал Кожевников.