Россия – Канада: прогноз Максима Лебедева на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2021 Россия – Канада.



Ставка: победа Канады за 4.15.



«До последнего игрового дня групповых турниров главным мазохистом чемпионата мира — причем официальным, на гербовой бумаге, с печатями и подписями — была сборная Казахстана. Которая обыграла финнов и немцев, наваляла 11 шайб безответным итальянцам, играла на равных с канадцами – в общем, сидела в плей-офф, извиняюсь, как слива в попе. Но в последний момент проиграла разборно-сборной команде Норвегии, после чего плей-офф казахстанцам облизнулся.



Так было. Но теперь почетный титул главных мазохистов турнира перешел к сборной России. Которая своими руками на ровном месте привезла себе в четвертьфинале сборную Канады. Хотя спокойно могла выйти на немцев или на латышей, если бы те победили в последнем матче у команды Германии. Вы спросите, мол, ты что, боишься этой игрушечной сборной Канады, которую сделали и американцы, и немцы, и те же латыши? Отвечу: да, боюсь, потому что в четвертьфинале это будет совсем другая сборная Канады, которой нам мало не покажется.



Более того, весь предыдущий опыт общения со сборной Канады показывает, что нам категорически противопоказано встречаться с ней до финала. Потому что для нас это в любом случае заканчивается плохо. Проигрываем – понятное дело, вылетаем. А если, не дай бог, выигрываем, то эмоционально опустошаемся настолько, что дальше уже наша команда не играет. Наиболее яркий пример – Олимпиада-2006 в Турине, когда мы, обыграв Канаду в четвертьфинале и по этому поводу уже заранее названные олимпийскими чемпионами, не только проиграли и полуфинал, и матч за 3-е место, но и не забросили в этих играх ни одной шайбы. С Ковальчуком, Овечкиным, Малкиным и еще двумя десятками энхаэловских звезд в своем составе. А потом еще был последний чемпионат главного тренера сборной Вячеслава Быкова, где мы тоже одолели родоначальников в четвертьфинале. В итоге снова 4-е место, после чего Вячеславу Аркадьевичу указали в ФХР на дверь.



Вот поэтому я боюсь не столько сборной Канады, которую мы объективно должны делать на раз-два, я боюсь последствий этой победы, в которой на самом деле далеко не уверен. Это нам, победителям группы, есть что терять в четвертьфинале. А «кленовым», которые попали в плей-офф через замочную скважину, бояться уже нечего, самое худшее для них уже позади.



Поэтому мой прогноз будет угрюм и безжалостен, как лицо уголовника со стажем. В тяжелом и равном поединке сборная Канады победит с преимуществом в одну шайбу, после чего на нас будут смотреть, как на дураков, нашедших приключения на свою задницу. И будут правильно делать, что так смотреть», — сказал Лебедев.