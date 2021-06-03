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США — Словакия: прогноз Владимира Вуйтека на игру плей-офф ЧМ-2021

США — Словакия: прогноз Владимира Вуйтека на игру плей-офф ЧМ-2021
Пётр Кондаков
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 США — Словакия.

Ставка: победа Словакии или ничья за 2.28.

«США выиграли свою группу, одержав шесть побед в семи матчах, но я не могу назвать американцев явными фаворитами против Словакии. США смогли обыграть только Канаду с преимуществом больше, чем в три шайбы, а так со всеми соперниками была небольшая разница в счёте. Букмекеры считают американцев фаворитами, но я считаю, что Словакия может удивить и выйти в полуфинал.

Словаки показывают хороший хоккей на этом турнире, если не брать в расчёт матч против Швейцарии. Они смогли нанести России единственное поражение на турнире. Игра Словакии против Чехии, можно сказать, была товарищеской, так как к тому моменту обе сборные обеспечили себе выход из группы, да и некоторые игроки получили отдых и уже готовились к четвертьфиналу. Словаки сейчас в хорошей форме, они получили несколько дней отдыха, и поэтому у них есть хорошие шансы не проиграть в основное время в матче против США. Для этого словакам нужно сыграть так же, как они действовали в матчах против России или Швеции, им нужно выложиться на 120%. Также очень важно, чтобы голкипер Юлиус Гудачек показал надёжную игру в воротах», — сказал Вуйтек.

США — Словакия. Прогноз: обидчик России не помешает американцам выйти в полуфинал ЧМ-2021 США — Словакия. Прогноз: обидчик России не помешает американцам выйти в полуфинал ЧМ-2021
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