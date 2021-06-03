Швейцария — Германия: прогноз Павла Лысенкова на четвертьфинальную игру ЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира между Швейцарией и Германией.



Ставка: индивидуальный тотал Германии меньше 1.5 за 2.09.



«Швейцарцы проиграли в Риге два матча, причем по всем статьям – попали сначала под шведов (0:7), а потом ничего не сделали против России (1:4). Но с теми, кто не входит в Большую Шестерку, сборная Швейцарии набирает очки исправно, и это должно внушать оптимизм перед встречей с немцами.



Потому что они как раз к грандам не относятся. Швейцарцы по статусу их выше, они уже дважды (2013, 2018) играли в финалах чемпионатов мира. Их лучший игрок – Грегори Хоффман (6+2=8), а главная звезда Нико Хишир (2+4=6) тоже набирает очки. В порядке и Тимо Мейер (4+2=6), так что для Германии эта сборная очень опасна.



Немцы пробились в плей-офф только в последний день, когда натужно обыграли Латвию (2:1). Три победы на старте чемпионата мира позволили считать их чуть ли не фаворитами, возмутителями спокойствия. Тем более Германия играла в финале последней Олимпиады. Но следующие три поражения от Казахстана (2:3), Финляндии (1:2), США (0:2) опустили с небес на землю, показав, что у немцев есть проблемы с атакой. Им должен помочь приехавший из «Эдмонтона» форвард Доминик Кахун, хотя он и не набрал очки в двух матчах. И жаль, что из «Ойлерз» не доехал Леон Драйзайтль. С ним было бы все гораздо веселее.



Я бы в этом матче взял кэф 2,09 на то, что Германия в основное время не пробьет индивидуальный тотал 1,5. То есть не забросит две шайбы. Вижу, что голы немцам даются очень натужно. А в четвертьфинале Швейцария должна надежно сыграть в обороне. А если не хотите рисковать, то берите кэф поменьше – итоговая победа швейцарцев будет в самый раз», — сказал Лысенков.