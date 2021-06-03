Болгария U21 — Россия U21: прогноз Евгения Ловчева на товарищеский матч

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский матч Болгария U21 — Россия U21.
Ставка: ничья за 3.60.
«Ни у россиян, ни у болгар нет сезона. Обе команды только недавно собрались. Они только вышли из отпуска. Ещё не наиграны ребята.
Тот факт, что сборная России играет в Болгарии, добавит осторожности со стороны гостей. Но и хозяева не выглядят сильной командой. Гости смотрятся всё же предпочтительнее.
Сразу несколько человек из состава сборной России готовились к чемпионату Европы вместе с национальной командой. Наверное, они будут выделяться. Потому что эти ребята находятся в достаточно приличной физической форме.
Но мне думается, что будет осторожность с двух сторон. Поэтому я ставлю на ничью», — сказал Ловчев.
- 3 июня 2021
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:08
- 2 июня 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:15
-
07:45