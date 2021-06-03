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Болгария U21 — Россия U21: прогноз Евгения Ловчева на товарищеский матч

Болгария U21 — Россия U21: прогноз Евгения Ловчева на товарищеский матч
Пётр Кондаков
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский матч Болгария U21 — Россия U21.

Ставка: ничья за 3.60.

«Ни у россиян, ни у болгар нет сезона. Обе команды только недавно собрались. Они только вышли из отпуска. Ещё не наиграны ребята.

Тот факт, что сборная России играет в Болгарии, добавит осторожности со стороны гостей. Но и хозяева не выглядят сильной командой. Гости смотрятся всё же предпочтительнее.

Сразу несколько человек из состава сборной России готовились к чемпионату Европы вместе с национальной командой. Наверное, они будут выделяться. Потому что эти ребята находятся в достаточно приличной физической форме.

Но мне думается, что будет осторожность с двух сторон. Поэтому я ставлю на ничью», — сказал Ловчев.

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