Болгария U21 — Россия U21: прогноз Евгения Ловчева на товарищеский матч

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский матч Болгария U21 — Россия U21.



Ставка: ничья за 3.60.



«Ни у россиян, ни у болгар нет сезона. Обе команды только недавно собрались. Они только вышли из отпуска. Ещё не наиграны ребята.



Тот факт, что сборная России играет в Болгарии, добавит осторожности со стороны гостей. Но и хозяева не выглядят сильной командой. Гости смотрятся всё же предпочтительнее.



Сразу несколько человек из состава сборной России готовились к чемпионату Европы вместе с национальной командой. Наверное, они будут выделяться. Потому что эти ребята находятся в достаточно приличной физической форме.



Но мне думается, что будет осторожность с двух сторон. Поэтому я ставлю на ничью», — сказал Ловчев.