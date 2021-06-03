Россия — Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч четвертьфинала ЧМ-2021 3 июня

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Россия — Канада.



Ставка: победа России за 1.76.



«В этой игре есть явный фаворит, и им является сборная России. Думаю, она не испытает сложностей и сможет выйти в полуфинал.



Канадцы на этом турнире мне не нравятся, и они заметно уступают в уровне россиянам. Конечно, Канада к этому матчу подойдёт с максимальным настроем, она постарается всех удивить, но я совсем не уверен, что у канадцев что-то получится противопоставить России. В этом году у Канады слабый состав. Канада улучшила свою игру по сравнению с началом турнира, но нынешний подбор игроков не позволит ещё прибавить.



Россия в этой игре будет владеть инициативой, больше контролировать шайбу, так как уровень хоккея на этом чемпионате у неё заметно выше. К тому же состав россиян пополнили несколько высококлассных игроков из НХЛ (Бобровский, Орлов, Тарасенко), и поэтому команда Брагина просто не может уступить своим принципиальным соперникам. Особенно Дмитрий Орлов заметно усилил команду, он очень здорово смотрелся в проведённых играх. В целом сейчас я считаю россиян главными претендентами на победу в турнире.



Возможно, в этом матче мы увидим в воротах сборной России Сергея Бобровского, хотя на этом чемпионате он ещё пока не играл ни в одном матче. Если он сыграет против Канады, то у него не должно возникнуть сложностей с переходом с маленькой площадки на большую, так как он очень опытный вратарь», — сказал Вуйтек.