Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч четвертьфинала ЧМ-2021 3 июня

Россия — Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч четвертьфинала ЧМ-2021 3 июня
Пётр Кондаков
Комментарии

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Россия — Канада.

Ставка: победа России за 1.76.

«В этой игре есть явный фаворит, и им является сборная России. Думаю, она не испытает сложностей и сможет выйти в полуфинал.

Канадцы на этом турнире мне не нравятся, и они заметно уступают в уровне россиянам. Конечно, Канада к этому матчу подойдёт с максимальным настроем, она постарается всех удивить, но я совсем не уверен, что у канадцев что-то получится противопоставить России. В этом году у Канады слабый состав. Канада улучшила свою игру по сравнению с началом турнира, но нынешний подбор игроков не позволит ещё прибавить.

Россия в этой игре будет владеть инициативой, больше контролировать шайбу, так как уровень хоккея на этом чемпионате у неё заметно выше. К тому же состав россиян пополнили несколько высококлассных игроков из НХЛ (Бобровский, Орлов, Тарасенко), и поэтому команда Брагина просто не может уступить своим принципиальным соперникам. Особенно Дмитрий Орлов заметно усилил команду, он очень здорово смотрелся в проведённых играх. В целом сейчас я считаю россиян главными претендентами на победу в турнире.

Возможно, в этом матче мы увидим в воротах сборной России Сергея Бобровского, хотя на этом чемпионате он ещё пока не играл ни в одном матче. Если он сыграет против Канады, то у него не должно возникнуть сложностей с переходом с маленькой площадки на большую, так как он очень опытный вратарь», — сказал Вуйтек.

Россия — Канада. Прогноз: и это родоначальники хоккея?! Россия — Канада. Прогноз: и это родоначальники хоккея?!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021