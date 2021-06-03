Финляндия — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала хоккейного ЧМ в Латвии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира между Финляндией и Чехией.



Ставка: победа Финляндии в матче за 1.96.



«Я думаю, что финны вполне готовы к защите действующего титула чемпионов мира. Удалось тут поговорить с одним журналистом из Финляндии. Его слова: «Мы играем в обороне ещё строже, чем в позапрошлом сезоне».



Да, два года назад, не имея звёзд в составе, Финляндия в полуфинале обыграла Россию, а в финале – Канаду. Главное для Суоми – их система с супернадёжной защитой, возведённая в абсолют. К тому же в составе снова есть духовный лидер – Марко Анттила по прозвищу «Морра». И очень хорош молодой Антон Лунделл (4+2=6 очков), который скоро осчастливит своим появлением болельщиков «Флориды».



Финны в Риге потеряли очки лишь трижды, когда игра переходила в овертаймы. Победа над Латвией (3:2 ОТ) и Канадой (3:2 бул), сенсационное поражение от Казахстана (1:2 бул) привели к минусу четырёх очков, что позволило американцам обогнать Суоми в таблице. Но всё равно финны на этом турнире хороши, и надёжно играет их вратарь Харри Сятери (95,52% отражённых бросков).



А вот Чехия не имела такую системную и стабильную игру. Было даже подозрение, что они не попадут в плей-офф. Ключевым стал матч против шведов, когда Чехия уступала 0:2, но победила 4:2, в результате оставив за кубковым бортом «Тре Крунур». Однако в целом у Чехии тут сложилась репутация, что это команда с интересными игроками – Домиником Кубаликом (3+3=6), Якубом Враной (2+2=4), но играющая по настроению. Поймают ли чехи кураж в четвертьфинале? Этого не знает никто, даже они сами.



Я бы в этом матче взял кэф 1.96 на то, что Финляндия одержит итоговую победу. Хоть тушкой, хоть чучелом, но финны этих чехов замучают», — сказал Лысенков.