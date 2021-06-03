Финляндия – Чехия: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2021 Финляндия – Чехия.
Ставка: ничья за 3.90.
«Пожалуй, самый непредсказуемый четвертьфинал из всех четырёх, в котором всё зависит от того, как будет играть сборная Чехии. Потому что сила и возможности сборной Финляндии, в принципе, понятны, финны весь групповой турнир провели на одном, достаточно серьёзном уровне без колебаний из стороны в сторону. Превзойти этот уровень чехи могут, но только выжав из себя практически всё. Чуть сбавят, чуть снизят концентрацию – финнов им не пройти.
Нельзя упускать тот факт, что чехи на этом чемпионате поднимались из психологической ямы, куда их скинула сборная России, забросив в первом матче победную шайбу за 17 секунд до финальной сирены. После этого на российских «дрожжах» на чехах оттопталась Швейцария, маленький кусочек в виде одного очка перепал даже белорусам. И лишь после этого чехи начали выходить из нокдауна, но вышли из него вполне успешно, что доказали победами и над Швецией, и над Словакией.
Таким образом, чехи идут по турниру, разгоняясь, и именно этот факт делает их фаворитом в этой четвертьфинальной паре. По крайней мере, в моих глазах. Но всё-таки в этом матче, как нигде, есть вероятность ничьи в основное время, которую я в своём прогнозе и беру за основу. А уже потом путёвку в полуфинал оформят себе чехи, и, наверное, так будет справедливо, при всём моём уважении к финскому хоккею», — сказал Лебедев.
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