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Финляндия – Чехия: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф ЧМ-2021

Финляндия – Чехия: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф ЧМ-2021
Пётр Кондаков
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2021 Финляндия – Чехия.

Ставка: ничья за 3.90.

«Пожалуй, самый непредсказуемый четвертьфинал из всех четырёх, в котором всё зависит от того, как будет играть сборная Чехии. Потому что сила и возможности сборной Финляндии, в принципе, понятны, финны весь групповой турнир провели на одном, достаточно серьёзном уровне без колебаний из стороны в сторону. Превзойти этот уровень чехи могут, но только выжав из себя практически всё. Чуть сбавят, чуть снизят концентрацию – финнов им не пройти.

Нельзя упускать тот факт, что чехи на этом чемпионате поднимались из психологической ямы, куда их скинула сборная России, забросив в первом матче победную шайбу за 17 секунд до финальной сирены. После этого на российских «дрожжах» на чехах оттопталась Швейцария, маленький кусочек в виде одного очка перепал даже белорусам. И лишь после этого чехи начали выходить из нокдауна, но вышли из него вполне успешно, что доказали победами и над Швецией, и над Словакией.

Таким образом, чехи идут по турниру, разгоняясь, и именно этот факт делает их фаворитом в этой четвертьфинальной паре. По крайней мере, в моих глазах. Но всё-таки в этом матче, как нигде, есть вероятность ничьи в основное время, которую я в своём прогнозе и беру за основу. А уже потом путёвку в полуфинал оформят себе чехи, и, наверное, так будет справедливо, при всём моём уважении к финскому хоккею», — сказал Лебедев.

Финляндия — Чехия. Прогноз: не в этой ли паре затаился победитель ЧМ-2021? Финляндия — Чехия. Прогноз: не в этой ли паре затаился победитель ЧМ-2021?
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