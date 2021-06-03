Россия — Канада: ставка Павла Лысенкова на матч 1/4 финала чемпионата мира-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира между Россией и Канадой.



Ставка: победа России и ТБ 5.5 за 3.30.



«Я побывал на тренировке Канады, они вышли на лёд в полном составе. Им было важно покататься, потому что они не были на этом льду. Сборная России вышла в неиграющем состав – Шалунов, Кузьменко, Дронов, Рафиков, Ожиганов. Были два вратаря – Бочаров и Бобровский. Я понял, что наигрывают именно Бобровского, так как отрабатывались разные комбинации. Было видно, что его готовят конкретно на этот матч, так как Самонова на льду я так и не увидел.



Те, кто играл со шведами, и есть наш боеспособный состав. Мне нравится, как Толчинский может взрываться от матча к матчу, хорошо выглядит Тарасенко, радует наша защита. В целом у нас всё нормально.



Канада проиграла на старте три матча, могла не попасть в плей-офф, но ничья в основное время с финнами их всё-таки вывела. Что здесь взять? Победа сборной России даже в основное время — это маленький коэффициент. Я хочу взять что-то побольше. В защите мы играем достойно, поэтому брать индивидуальный тотал Канады я тоже не буду.



Я бы взял коэффициент 3.30 на победу сборной России и тотал больше 5.5. Верю в то, что наша атака сыграет сильно, верю в то, что и Канада забьет 1-2 гола – у них очень хорошо выглядит первое звено, которое набрало 27 очков в 7 играх.



Вы можете так не рисковать и взять победу сборной России или итоговую победу. Мне кажется, что такую сборную Канады мы должны побеждать», — сказал Лысенков.