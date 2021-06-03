Аргентина — Чили: прогноз Александра Вишневского на матч отбора ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Аргентина — Чили.



Ставка: победа Аргентины в 1 мяч или ничья за 1.87.



«Пока мы все в ожидании чемпионата Европы, на противоположном конце света это лето тоже будет очень жарким. Впереди Кубок Америки, который стартует уже 13 июня и будет идти до 10 июля.



Что творится в Южной Америке? Там творится бардак! За две недели до турнира, который должен был проходить в Колумбии и Аргентине, Колумбию лишили права проведения из-за политических причин. Затем Аргентину тоже лишили права проведения турнира из-за вспышки коронавируса. Поэтому в последний момент турнир перенесли в Бразилию.



Как это повлияет на сборную Аргентины, которой предстоит играть с сейчас с чилийцами? Я думаю, они будут обескуражены. Считаю, что в стане сборной присутствует разочарование, которое негативно повлияет на грядущий матч с Чили. Речь даже идёт о двух матчах, так как эти сборные будут играть матчи в разных турнирах за две недели. Им предстоит открывать Кубок Америки, а сейчас — сыграть матч отборочного турнира к чемпионату мира. Мне кажется, что статус у этого матча даже более важный, чем статус матча группового этапа Кубка Америки.



Ставки в этом матче очень высоки, особенно для сборной Чили, потому что она неудачно начала отборочный турнир и рискует не попасть на чемпионат мира в Катар. Она идет на шестом месте, а для путёвки на чемпионат мира надо попадать в первую четвёрку. Пятое место дает право играть в стыковых матчах, а шестое не дает ничего.



У сборной Аргентины, которая проведёт свой первый матч

за восемь месяцев, ситуация гораздо лучше. Она после четырёх туров занимает уверенное второе место. Аргентинцы могут расслабиться и не так переживать за результат, как чилийцы. С другой стороны, у Аргентины на старте отбора был лёгкий календарь, они ещё не играли против топ-команд.



Составы сильнейшие, аргентинцы — фавориты, но мне кажется, что в этом матче вполне может быть ничья. К тому же Чили — неудобный соперник для сборной Аргентины. Мне кажется, что здесь будет ничья или минимальная победа Аргентины», — сказал Вишневский.