Финляндия — Чехия: прогноз Александра Кожевникова на игру 1/4 финала ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия.
Ставка: победа Финляндии в основное время за 2.60.
«Считаю, сборная Финляндии способна выйти в полуфинал. Подопечные Юкки Ялонена играют поинтереснее, стоят в обороне неплохо, больше и чаще бегут в атаку.
Думаю, сегодня большое внимание уделят действиям в защите, как в чемпионате 2019 года. Тактика не поменяется и будет такой же. Хорошие контратаки они тоже могут создать. Будут стараться всех ловить на ошибках, чтобы воспользоваться шансом и забросить шайбочку.
Чехи тоже действуют в таком же стиле. Любят всех подлавливать на контратаках. Финны не станут играть первым номером, им это просто не нужно. Поставлю на успех сборной Финляндии с преимуществом в одну шайбу. Вот забросят, например, гол и засушат счет встречи. Прямо как с нашими на прошлом чемпионате», — сказал Кожевников.
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