Россия — Канада: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу 1/4 финала ЧМ-2021

Сегодня, 3 июня, в матче 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею сыграют сборные России и Канады. Начало матча — в 20:15 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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