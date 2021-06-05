Россия — Болгария: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч в Москве

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на товарищеский матч по футболу Россия — Болгария.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.49.

«Игра пройдёт в Москве, на стадионе «Динамо», думаю, наша команда сыграет довольно ярко. Это последняя игра перед началом Евро, нагрузки немного спали. Эта игра должна показать, как команда готова, она должна вселить настроение в футболистов и болельщиков, чего не скажешь о сборной Болгарии, которая после этой игры уходит в отпуск. Какой-то мотивации себя проявлять у Болгарии нет. Это довольно слабая сборная, у которой даже выделить некого, нет футболистов, которые играли бы в каких-то серьёзных клубах.



У нашей команды нагрузки спали, все будут показывать себя с наилучшей стороны, чтобы именно они попали в стартовый состав. Это будет некая репетиция матча против финнов, где мы станем доминировать, где нашей сборной нужна будет победа. Считаю, в таком ключе игра и будет проходить. С первых минут наша команда должна завладеть преимуществом, давить и как можно больше забить. Не думаю, что Болгария долго продержится под натиском нашей команды.



Мой прогноз на эту игру — победа сборной России с форой (-1.5). Думаю, уже в первом тайме мы должны будем забить гол, а может, даже два. Сможет ли забить Болгария? Вопрос спорный, так как она очень мало забивает.



Интересно будет посмотреть на нашу схему — сыграем мы в пять защитников или в четыре с креном на атаку. Если мы сыграем и в этой игре в пять защитников, то это будет означать, что все три игры в группе на Евро мы сыграем именно по такой схеме, что будет предсказуемо для соперника.



Считаю, что выйдут все сильнейшие, так как сборная входит в недельный цикл матчей. В составе появятся Головин, Миранчук, Дзюба и все, кто может атаковать и забивать. Не жду большого количества замен. Скорее всего, будет такой состав, который станет нести основную нагрузку на Евро».