Россия — Канада: результат матча ЧМ-2021, как сыграли, какой счёт, кто победил

Сборная Канады одержала победу со счётом 2:1 в овертайме над сборной России в четвертьфинале ЧМ-2021 по хоккею.
Счёт на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, а Тимкин сумел отправить шайбу в ворота. Но в начале третьего периода отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота. В овертайме на 63-й минуте решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.
Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 4.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4750 рублей. Успех россиян оценивался в 1.82, а победа Канады — в 4.22.
На тотал меньше 5.5 шайбы давали 1.64, на тотал меньше 2.5 шайбы — 7.27. Проход канадцев в полуфинал шёл за 2.65, а точный счёт 1:1 в основное время — за 16.0.
- 3 июня 2021
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