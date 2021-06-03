Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЧМ-2021 по хоккею: все пары, кто с кем сыграет в полуфинале, турнирная сетка

ЧМ-2021 по хоккею: все пары, кто с кем сыграет в полуфинале, турнирная сетка
Алексей Серяков
Комментарии

По итогам матчей 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) определились полуфинальные пары.

Во встречах, начинавшихся в 16:15 мск, сборная США обыграла Словакию со счётом 6:1, а команда Германии в серии буллитов оказалась сильнее Швейцарии – 3:2 Б.

В матчах, проходивших в 20:15 по московскому времени, сборная России уступила в овертайме Канаде (1:2 ОТ), а Финляндия оказалась сильнее Чехии – 1:0.

Таким образом, в полуфинале чемпионата мира-2021 сыграют следующие пары:

США – Канада;
Германия – Финляндия.

Чемпионат мира по хоккею в Латвии проходит с 21 мая по 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся 5 июня. Финал и встреча за третье место – 6 июня.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021