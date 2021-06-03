ЧМ-2021 по хоккею: все пары, кто с кем сыграет в полуфинале, турнирная сетка

По итогам матчей 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) определились полуфинальные пары.
Во встречах, начинавшихся в 16:15 мск, сборная США обыграла Словакию со счётом 6:1, а команда Германии в серии буллитов оказалась сильнее Швейцарии – 3:2 Б.
В матчах, проходивших в 20:15 по московскому времени, сборная России уступила в овертайме Канаде (1:2 ОТ), а Финляндия оказалась сильнее Чехии – 1:0.
Таким образом, в полуфинале чемпионата мира-2021 сыграют следующие пары:
США – Канада;
Германия – Финляндия.
Чемпионат мира по хоккею в Латвии проходит с 21 мая по 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся 5 июня. Финал и встреча за третье место – 6 июня.
Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.
- 3 июня 2021
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