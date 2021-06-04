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Полуфиналы ЧМ-2021: все пары 1/2 финала, кто с кем сыграет, даты матчей

Полуфиналы ЧМ-2021: все пары 1/2 финала, кто с кем сыграет, даты матчей
Алексей Серяков
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По итогам матчей 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) определились полуфинальные пары.

Во встречах, начинавшихся в 16:15 мск, сборная США обыграла Словакию со счётом 6:1, а команда Германии в серии буллитов оказалась сильнее Швейцарии — 3:2 Б.

В матчах, проходивших в 20:15 по московскому времени, сборная России уступила в овертайме Канаде (1:2 ОТ), а Финляндия оказалась сильнее Чехии — 1:0.

Таким образом, в полуфинале чемпионата мира — 2021 сыграют следующие пары:

США — Канада;
Германия — Финляндия.

Чемпионат мира по хоккею в Латвии проходит с 21 мая по 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся 5 июня. Финал и встреча за третье место — 6 июня.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

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