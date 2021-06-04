Полуфиналы ЧМ-2021: все пары 1/2 финала, кто с кем сыграет, даты матчей

По итогам матчей 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) определились полуфинальные пары.



Во встречах, начинавшихся в 16:15 мск, сборная США обыграла Словакию со счётом 6:1, а команда Германии в серии буллитов оказалась сильнее Швейцарии — 3:2 Б.



В матчах, проходивших в 20:15 по московскому времени, сборная России уступила в овертайме Канаде (1:2 ОТ), а Финляндия оказалась сильнее Чехии — 1:0.



Таким образом, в полуфинале чемпионата мира — 2021 сыграют следующие пары:



США — Канада;

Германия — Финляндия.



Чемпионат мира по хоккею в Латвии проходит с 21 мая по 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся 5 июня. Финал и встреча за третье место — 6 июня.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.