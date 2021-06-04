Испания — Португалия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Испания — Португалия.
Ставка: ничья за 3.38.
«Пиренейское дерби пройдёт в Мадриде на «Ванда Метрополитано». Испания и Португалия прекрасно друг друга знают, много пересечений по командам, по карьере. Не очень понятно, какие составы выставят Фернанду Сантуш и Луис Энрике. Но это противостояние всегда притягивает, это всегда интересно. Играют последние чемпионы Европы. Испания выиграла в 2012-м, Португалия — в 2016-м.
Мощнейший состав у сборной Португалии, очень крепкая банда. Мне кажется, Португалия в этой паре выглядит небольшим фаворитом. Но это товарищеский матч, тем более первый перед большим турниром. Здесь выкладывать на стол все козыри тренеры не намерены. Плюс футболисты где-то будут страховаться, чтобы избежать ненужных травм.
В последних трёх матчах между этими командами фиксировались ничейные результаты — два раза по 0:0, а на чемпионате мира в Сочи было 3:3. И я бы рискнул и взял за 3.38 лобовую ничью. Упирать и лезть из кожи вон вряд ли команды будут. Ничья вполне реальна. Можно рассмотреть ничью в каком-то из таймов», — сказал Генич.
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