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Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко: прогноз Анны Чакветадзе на матч в Париже

Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко: прогноз Анны Чакветадзе на матч в Париже
Пётр Кондаков
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анастасия ПавлюченковаАрина Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Ставка: ТБ 19.5 за 1.89.

«Соболенко, после того как снялись Барти, Осака и Квитова, а ещё раньше — Халеп, стала главным фаворитом турнира. Она здорово играет на грунте в этом сезоне, выиграла мадридский турнир. И никого не осталось с более высоким номером посева. Конечно, есть прошлогодняя победительница Ига Свёнтек, которая набрала форму, Серена Уильямс, София Кенин. Но Соболенко как минимум в одном ряду с ними.

Главный вопрос — это физическое состояние Арины. Барти играла очень много, а сейчас здоровье подвело. И Соболенко в прошлом раунде с Саснович выглядела не очень убедительно — очень много своих подач отдала. Возможно, какая-то усталость начинает сказываться. Посмотрим, что будет дальше.

Настя Павлюченкова в Мадриде была в полуфинале и там как раз уступила Соболенко, причём без особой борьбы. Думаю, ей хочется в этот раз сыграть получше. Она неплохо готова, это было хорошо видно по матчу с Томлянович. Держит глубину, двигается неплохо. Если Соболенко не станет играть идеально чисто, то у Насти шансы будут.

Очень уж мало геймов дают на эту встречу — всего 19.5. А мне кажется, Павлюченкова поборется. Возьму больше 19.5», — сказала Чакветадзе.

Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко. Прогноз: надежду Беларуси ждут большие проблемы Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко. Прогноз: надежду Беларуси ждут большие проблемы
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