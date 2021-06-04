Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко: прогноз Анны Чакветадзе на матч в Париже

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко в третьем круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: ТБ 19.5 за 1.89.



«Соболенко, после того как снялись Барти, Осака и Квитова, а ещё раньше — Халеп, стала главным фаворитом турнира. Она здорово играет на грунте в этом сезоне, выиграла мадридский турнир. И никого не осталось с более высоким номером посева. Конечно, есть прошлогодняя победительница Ига Свёнтек, которая набрала форму, Серена Уильямс, София Кенин. Но Соболенко как минимум в одном ряду с ними.



Главный вопрос — это физическое состояние Арины. Барти играла очень много, а сейчас здоровье подвело. И Соболенко в прошлом раунде с Саснович выглядела не очень убедительно — очень много своих подач отдала. Возможно, какая-то усталость начинает сказываться. Посмотрим, что будет дальше.



Настя Павлюченкова в Мадриде была в полуфинале и там как раз уступила Соболенко, причём без особой борьбы. Думаю, ей хочется в этот раз сыграть получше. Она неплохо готова, это было хорошо видно по матчу с Томлянович. Держит глубину, двигается неплохо. Если Соболенко не станет играть идеально чисто, то у Насти шансы будут.



Очень уж мало геймов дают на эту встречу — всего 19.5. А мне кажется, Павлюченкова поборется. Возьму больше 19.5», — сказала Чакветадзе.