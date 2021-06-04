Райлли Опелка — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Райлли Опелка — Даниил Медведев в 3-м круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.
Ставка: ИТБ1 18.5 за 1.89.
«Очень сложный матч ждёт Даниила Медведева, специфический. Играть предстоит с американцем Опелкой, который играет от подачи. Рост Опелки — 211 см, подача у него сумасшедшая. Она работает даже на грунте. Если раньше на медленных кортах игрокам типа Изнера или Опелки было тяжело, то сейчас результаты пошли. Грунт всё-таки становится быстрее. И Опелка в Риме добрался до полуфинала, остановил его только Надаль.
В матче с таким соперником очень важно держать свою подачу, сам Медведев сказал об этом в интервью. Если это будет получаться, можно поддавить на соперника на его подаче. Но нужно подавать первую с хорошим процентом. Принимать Опелка может. Он сильно добавил в последний год в игре на задней линии. Его рискованные прострелы чаще стали попадать в корт. Мягко с ним играть нельзя.
Тяжело будет Даниилу. Опелка почувствовал уверенность в собственных силах. Хотя и Медведев тоже заряжен на этот турнир. Я думаю, что минимум четыре сета теннисисты сыграют. Не верится, что в таком матче кому-то хватит трёх партий для победы. Наверняка будут тай-брейки. Поэтому предположу, что Опелка выиграет не менее 19 геймов. В свою подачу он точно вцепится, где-то до тай-брейка доведёт и там выиграет. Геймов наверняка будет много», — сказала Чакветадзе.
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