Испания — Португалия: прогноз Александра Вишневского на товарищескую игру

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на товарищеский матч по футболу Испания — Португалия.



Ставка: ничья за 3.38.



«Генеральная репетиция перед чемпионатом Европы, встреча двух топ-сборных, которая пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Сразу вспоминается шикарный матч в Сочи, когда на чемпионате мира команды сыграли со счётом 3:3, а Криштиану Роналду оформил хет-трик. У меня был билет на эту игру, но я его сдал и предпочёл поехать в Санкт-Петербург на матч Иран — Марокко.



Уже три раза эти команды играют между собой вничью. В предстоящей товарищеской игре груз ответственности не очень большой, поэтому сложно делать прогноз. Какие стартовые составы будут, чего следует ожидать — не очень понятно. Логично предположить, что Луис Энрике побережёт тех футболистов, которые только что прибыли в его расположение, потому что они играли финалы еврокубков. Это увеличивает шансы Португалии не проиграть в этом матче.



Меня очень удивляет ситуация в сборной Испании, за которой я внимательно слежу. Как вы знаете, в заявку на чемпионат Европы можно включать 26 футболистов, а Луис Энрике сказал, что он включит 24, а лишние два футболиста ему не нужны, чтобы футболисты чувствовали, что на них рассчитывают. Довольно спорное решение, учитывая, что в заявке не нашлось места Рамосу, Начо, Аспасу, но при этом есть Адам Траоре. Другие сборные стараются максимум футболистов держать в обойме, а Испания сказала, что нам хватит и 24 футболистов. Меня это очень удивляет и подкашивает веру в сборную Испании. С другой стороны, Луис Энрике может показать себя хорошим психологом и эта ставка сыграет.



Мне кажется, что в этом матче можно поставить на ничью, так как в товарищеских матчах вероятность её выше — нет необходимости биться обязательно за три очка. Футболисты пытаются сыграться, решить те вопросы, которые поставил перед ними главный тренер, но обязательно побеждать никому не надо. С трудом себе представляю стартовые составы команд, но можно попробовать поставить на ничью. Выкладываться на максимум надо будет в групповом этапе чемпионата Европы, а не сейчас, поэтому главные козыри на стол никто выкладывать не будет. Я жду спокойного матча — 1:1 или 0:0», — сказал Вишневский.