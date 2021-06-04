Испания — Португалия: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч перед Евро-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Испания — Португалия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.84.



«Удивительно, но на моей памяти впервые, когда Португалия гораздо сильнее составом, чем сборная Испании, причём сильнее во всех линиях.



А в линии атаки – просто доминирование. У Испании впереди можно выделить только Морату (да и тот не имеет твёрдого места в составе «Ювентуса»). А россыпь футболистов Португалии впечатляет: Фернандеш, Жота, Феликс, Бернарду Силва, Роналду – просто потрясающе. Да и в других линиях Португалия, на мой взгляд, сильнее.



Но игра товарищеская. Испания начинает Евро чуть раньше, 14 числа игрой со шведами. У Испании группа послабее (Швеция, Польша, Словакия).



А Португалия начинает 16 июня матчем с Венгрией. После этого идут два важнейших матча с Германией и Францией. То есть Португалии нужно выйти на пик формы гораздо позже.



Как показывает практика, на товарищеских матчах игроки берегут своё здоровье и голов много не забивается. Если бы матч проходил в Португалии, я был бы уверен в победе хозяев.



Но учитывая, что это первый товарищеский матч, считаю, что много голов мы не увидим. Будет много замен, всем дадут поиграть, всех посмотрят, будет рваный темп. Поэтому ставлю на ТМ (2.5)», — сказал Мор.