Италия — Чехия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч 4 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на товарищеский матч Италия — Чехия.
Ставка: победа Италии и обе забьют за 3.35.
«Сборная Италии не выигрывала на чемпионатах Европы с 1968 года, при этом серебро команда добыла на Евро-2012 в Украине и Польше. Нельзя не отметить, что смена поколений пошла на пользу «лазурной команде».
Чего только стоит фантастическая серия побед на стадии квалификации на Чемпионат Европы – 10 из 10 возможных побед, при 37 забитых мячах. Неплохо смотрелась сборная и в стартовых трех турах отбора на ЧМ-2022, где три раза добилась успеха с одинаковым счетом 2:0.
Сборная Чехии выиграла серебро на главном футбольном форуме в 1996 году, после чего остановилась на третьем месте на ЧЕ-2004 в Португалии.
В отборе на предстоящий турнир «народная команда» заняла второе место, после чего порадовала успехом в Лиге Наций. Старт квалификации на Чемпионат мира в Катаре для чехов вышел успешным – победа над Эстонией и ничья с Бельгией, следом за чем последовало поражение от Уэльса.
Лично меня итальянцы приятно удивили. Команда выдала блестящую серию побед, в составе много перспективных молодых игроков. Единственное, что настораживает, это отсутствие опыта.
В этом матче ожидаю аккуратную игру, в которой никто не будет рисковать. Отдаю предпочтение хозяевам, которые сумеют выиграть за счет своего поля», — сказал Мостовой.
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