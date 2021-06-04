Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия — Чехия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч 4 июня

Италия — Чехия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч 4 июня
Пётр Кондаков
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на товарищеский матч Италия — Чехия.

Ставка: победа Италии и обе забьют за 3.35.

«Сборная Италии не выигрывала на чемпионатах Европы с 1968 года, при этом серебро команда добыла на Евро-2012 в Украине и Польше. Нельзя не отметить, что смена поколений пошла на пользу «лазурной команде».

Чего только стоит фантастическая серия побед на стадии квалификации на Чемпионат Европы – 10 из 10 возможных побед, при 37 забитых мячах. Неплохо смотрелась сборная и в стартовых трех турах отбора на ЧМ-2022, где три раза добилась успеха с одинаковым счетом 2:0.

Сборная Чехии выиграла серебро на главном футбольном форуме в 1996 году, после чего остановилась на третьем месте на ЧЕ-2004 в Португалии.

В отборе на предстоящий турнир «народная команда» заняла второе место, после чего порадовала успехом в Лиге Наций. Старт квалификации на Чемпионат мира в Катаре для чехов вышел успешным – победа над Эстонией и ничья с Бельгией, следом за чем последовало поражение от Уэльса.

Лично меня итальянцы приятно удивили. Команда выдала блестящую серию побед, в составе много перспективных молодых игроков. Единственное, что настораживает, это отсутствие опыта.

В этом матче ожидаю аккуратную игру, в которой никто не будет рисковать. Отдаю предпочтение хозяевам, которые сумеют выиграть за счет своего поля», — сказал Мостовой.

Италия — Чехия. Прогноз: Манчини и Иммобиле усмирят Крала перед Евро-2020 Италия — Чехия. Прогноз: Манчини и Иммобиле усмирят Крала перед Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021