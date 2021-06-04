Испания — Португалия: ставка Максима Калиниченко на подготовительную игру к Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на товарищеский матч Испания — Португалия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.



«Испания и Португалия сразятся в товарищеском матче перед Евро-2020. Их встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Атлетико».



Само собой, это очень статусная игра. Очень хочется увидеть, в какой готовности находится и та, и другая команда. У обеих сборных есть игроки из топовых клубов, которые только-только закончили тяжелейший сезон.



В такой не особо длинный промежуток времени после окончания домашних чемпионатов этим сборным будет тяжело подготовиться к Евро. Тут настает работа главных тренеров – как все сбалансировать? Как дать одним отдохнуть, а других – подогнать под общий знаменатель?



В любом случае, эта очень интересная игра, даже с точки зрения того, какие игроки выйдут и какие будут замены. Может, какие-то тактические новинки от сборных мы увидим. Тем более что друг с другом они играют довольно часто. Причем в очных встречах очевидного фаворита по победам у них выявить нельзя.



Но думаю, всех своих козырей тренеры, конечно, показывать не станут. Возможно, некоторые основные игроки отдохнут. А молодые футболисты, наоборот, пойдут набираться опыта в матче с тяжелым соперником.



Учитывая, как играют в последнее время обе эти команды, не думаю, что в их матче будет большое количество забитых голов. Оборонительный стиль у обеих сборных сейчас хорошо поставлен. Поэтому моя ставка в этой встрече – тотал голов меньше 2,5», — сказал Калиниченко.