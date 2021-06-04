Сорана Кырстя — Дарья Касаткина: ставка Надежды Петровой на игру «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч «Ролан Гаррос» Сорана-Михаэла Кырстя — Дарья Касаткина.



Ставка: ТБ 19.5 за 1.60.



«Россиянка Дарья Касаткина (24 года, 37-я ракетка мира) сыграет с теннисисткой из Румынии Сораной-Михаэлой Кырстя (31 год, 54-я ракетка мира. Один раз они между собой играли на красной земле, в Мадриде, в 2018 году. Дарья тогда победила в двух сетах. В этом году румынка очень хорошо смотрится на земляных турнирах — у неё 11 побед и лишь два поражения. В апреле она выиграла турнир в Стамбуле, до «Ролан Гаррос» у неё был ещё финал в Страсбурге, где она упустила шанс выиграть ещё один титул. Непростой у неё был предыдущий матч на нынешнем турнире — лишь в трёх сетах она обыграла итальянку Тревизан.



А вот Дарья не блистала на красной земле, таких сумасшедших результатов не было. Ей немного не повезло в Мадриде по сетке, очень непросто ей дался первый матч на нынешнем турнире. Для победы над японкой Дои потребовалось три сета (почти два с половиной часа). Японка сделала себе имя на быстром покрытии, на харде. А вот в следующем раунде со швейцаркой Бенчич она великолепно расправилась в двух сетах — 6:2, 6:2, поэтому набрала и уверенность, и хорошую практику. Но румынку нужно опасаться, очень непростая она соперница. Если она набирает ход, то её очень сложно сломить психологически, она очень позитивная девчонка, всё время себя настраивает, любит тоже играть на земле. Румынки вообще хорошо играют на этом покрытии.



Сложно в предстоящем матче кому-то отдать предпочтение. Скорее всего, нас ждут три сета. Мне кажется, что румынка вполне может «дёрнуть» Касаткину. Если Дарья не будет в себе уверена, она проиграет. Скорее всего, Кырстя будет играть первым номером, стараться развивать игру, действовать быстро, активно. Выбираю ставку на тотал больше 19.5 геймов», — сказала Петрова.