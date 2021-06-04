Райлли Опелка — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч «Ролан Гаррос» Райлли Опелка — Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева с форой (-4.5) за 1.81.
«Молодой, мощный, двухметровый 23-летний теннисист из Америки Райлли Опелка (35-я ракетка мира) будет играть против нашего Даниила Медведева — одного из сильнейших игроков современности. Медведев — второй в мировом рейтинге, уступает только сербу Новаку Джоковичу.
Ранее Опелка с Медведевым встречались трижды — 2:1 ведёт россиянин. В том году на турнире в Санкт-Петербурге американец сенсационно победил в трёх сетах, проиграв при этом первый. У американца очень мощная подача, он любит выходить к сетке, очень было сложно Медведеву. А до этого дважды Даниил побеждал — в 2017-м году в Вашингтоне (3 сета, 2 тай-брейка) и в 2019 — в Майами (3 сета, 3 тай-брека).
И тот и другой теннисисты проводят свой самый лучший «Ролан Гаррос». И Даня не доходил ранее до третьего круга, всегда проигрывал в первом, и Опелка дальше второго круга не доходил, да и вообще американцы не любят играть на земле, не очень они это понимают. Медведев уже с одним похожим по стилю игры американцем Полом играл во втором круге. Даниил сложно входил в матч, а потом справился и проблем, в общем-то, не было. Опелка примерно такого же стиля игрок. Даниил готов, он понимает, что это хорошая возможность выйти дальше. Ему ведь вполне мог попасться какой-нибудь «земляной специалист». У него хорошая сетка, все сильнейшие, тот же Надаль, Джокович, Федерер — все они в верхней части, поэтому нужно пользоваться этим моментом и немного поправлять ситуацию на земле. Можно попытаться замахнуться даже на победу в турнире. Даня может быть «тёмной лошадкой». Было бы здорово, если бы он хотя бы до полуфинала дошёл.
Американцу придется очень сложно — Медведев всегда стоит далеко на приёме, к нему вернулась уверенность, и Даниил должен проходить дальше по сетке. Ставим на его победу с форой (-4.5) гейма», — сказала Петрова.
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